Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 Thiên Phước, phường 9, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính: ghi chép, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.

Quản lý và theo dõi sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của công ty.

Lập và nộp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm cho các cơ quan chức năng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kế toán (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong công ty sản xuất, thương mại).

Thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word, ...).

Kiến thức vững về các quy định pháp lý, thuế và chế độ kế toán hiện hành.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

