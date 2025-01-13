Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40 Thiên Phước, phường 9, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tài chính: ghi chép, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán.
Quản lý và theo dõi sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của công ty.
Lập và nộp báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm cho các cơ quan chức năng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kế toán (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong công ty sản xuất, thương mại).
Thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng (Excel, Word, ...).
Kiến thức vững về các quy định pháp lý, thuế và chế độ kế toán hiện hành.

Tại CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM

CÔNG TY TNHH THE ONE VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Thiên Phước, phường 9, Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

