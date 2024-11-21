Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - số 133 Hermann Gmeiner, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong phạm vi chuyên môn.

- Hỗ trợ Trưởng phòng lập Kế hoạch tài chính (dự thu, dự chi) hàng tuần, hàng tháng toàn Công ty.

- Quản lý, đào tạo nhân sự được phân quyền.

- Hỗ trợ Trưởng phòng và Thủ quỹ hoàn thiện các hồ sơ tín dụng.

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư.

- Kiểm soát chi phí.

- Quản lý tài sản.

- Quản lý công nợ phải thu.

- Quản lý công nợ phải trả.

- Hỗ trợ trưởng phòng Lập BCTC.

- Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán nội bộ chi phí hợp đồng, gói thầu, dự án.

- Hỗ trợ Trưởng phòng lập Báo cáo quản trị.

- Kiểm tra, tham vấn về các điều khoản liên quan đến tài chính kế toán trong các hợp đồng kinh tế.

- Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách dự án.

- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chính quy

- Chuyên ngành: Tài chính kế toán.

- Có kiến thức về quản lý tài chính kế toán, am hiểu lĩnh vực thi công xây dựng.

- Có các kỹ năng chuyên môn: quản lý rủi ro, kiểm soát chi phí, kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, ERP (ưu tiên) Kỹ năng tin học văn phòng excel, word, google sheet, power point, power BI (ưu tiên), kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp và viết văn bản (ưu tiên).

- Thái độ trung thực, cẩn trọng trong công việc, tinh thần hợp tác, chủ động và sáng tạo, tuân thủ các nội quy quy định của công ty.

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và 2 năm trong lĩnh vực chuyên môn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng và thoả thuận theo năng lực ứng viên.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Bộ Luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN).

- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, tăng lương định kỳ, phụ cấp cơm trưa ...

- Được đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz

