Tuyển Kế toán tổng hợp Wha Group làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Wha Group
- Nghệ An:
- Hanoi, Thanh Hoa, Nghe An, Ho Chi Minh, Huyện Yên Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 16 Triệu
Tuyển mới. Bắt đầu làm việc từ tháng 01/2025
Địa điểm làm việc: Văn phòng Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp WHA Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
- Hạch toán chi tiết tất cả các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, bao gồm nhưng không giới hạn Sổ nhật ký chung, phải thu, phải trả, TSCĐ,...
- Tổng hợp và chuẩn bị BCTC định kỳ (tháng, năm), bao gồm Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Đảm bảo hạch toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành: VAS, IFRS
- Kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế và các thủ tục thuế liên quan
- Chuẩn bị, tổng hợp, đối chiếu và phối hợp với các Bộ phận để kiểm soát ngân sách theo kế hoạch
- Kiểm soát dòng tiền và dự báo tài chính, chuẩn bị hồ sơ các khoản vay (đăng ký với Ngân hàng nhà nước- nếu có)
- Cung cấp báo cáo nội bộ theo yêu cầu Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng
Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính
- Tin học văn phòng thành thạo
- Có 3-5 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp
- Ưu tiên nữ, dưới 35 tuổi, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, sáng tạo và cẩn thận trong công việc
- Ưu tiên ứng viên sinh sống và làm việc lâu dài tại Nghệ An
Tại Wha Group Thì Được Hưởng Những Gì
1. Full salary during probation period
2. Attractive Salary + 13th month salary + Performance Bonus
Chăm sóc sức khoẻ
1. Join social insurance from probation and social insurance premiums are based in full salary
2. Join 24/24 accident insurance and health care insurance for employees
Đào tạo
1. Professional working environment, multinational company
2. Rich learning opportunities to develop skills/expertise and growth career
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wha Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI