Tuyển Kế toán tổng hợp Wha Group làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 16 Triệu

Tuyển mới. Bắt đầu làm việc từ tháng 01/2025

Địa điểm làm việc: Văn phòng Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp WHA Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An

- Hạch toán chi tiết tất cả các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, bao gồm nhưng không giới hạn Sổ nhật ký chung, phải thu, phải trả, TSCĐ,...

- Tổng hợp và chuẩn bị BCTC định kỳ (tháng, năm), bao gồm Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Đảm bảo hạch toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành: VAS, IFRS

- Kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế và các thủ tục thuế liên quan

- Chuẩn bị, tổng hợp, đối chiếu và phối hợp với các Bộ phận để kiểm soát ngân sách theo kế hoạch

- Kiểm soát dòng tiền và dự báo tài chính, chuẩn bị hồ sơ các khoản vay (đăng ký với Ngân hàng nhà nước- nếu có)

- Cung cấp báo cáo nội bộ theo yêu cầu Ban lãnh đạo và Kế toán trưởng