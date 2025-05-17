Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Staka làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 72C Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi chép tất cả các giao dịch tài chính vào sổ sách kế toán;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán;

Quản lý khấu hao tài sản cố đinh, phân bổ công cụ dụng cụ;

Kiểm tra và điều chỉnh số liệu;

Lập báo cáo tài chính;

Chuẩn bị báo cáo quản trị nội bộ: báo cáo chi phí giá thành, doanh thu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…;

Quản lý chứng từ kế toán;

Quản lý các giao dịch ngân hàng;

Hạch toán các bút toán điều chỉnh;

Hỗ trợ kiểm toán;

Phân tích tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Am hiểu chính sách, quy định của Nhà nước về Kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng Kiot Viet.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Staka Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc uy tín, tạo điều kiện để nhân viên gắn bó lâu dài, phát triển.

Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; lương tháng thứ 13, hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhât, hiếu hỉ, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe, phép năm....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Staka

