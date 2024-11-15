Tuyển Kế toán tổng hợp Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Khu tiểu thủ công nghiệp Đông Vĩnh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc Kế toán nội bộ

- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ, lập phiếu thu chi. Lưu trữ chứng từ thu chi tiền

- Báo cáo nhân sự hàng ngày. Theo dõi công nhân đi làm để Chấm công, chấm cơm hàng ngày

- Kiểm tra hóa đơn, nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm và theo dõi công nợ

- Kiểm tra lệnh sản xuất, hỗ trợ vận chuyển, giá cả, lên hóa đơn bán hàng. Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ (TTN, hỗ trợ sản lượng trong ngày)

- Gửi công nợ NVTT, khách hàng. Thúc giục công nợ khách hàng. 'Tính giá trị đơn hàng gửi cho khách khi phát sinh. đôn đốc công nợ quá hạn, kiểm tra công nợ phát sinh

- Đối chiếu công nợ ĐL, nhân viên thị trường hàng tháng, Tập hợp biên bản đối chiếu công nợ gửi tập đoàn

- Nhập kho nguyên vật liệu, vật tư trên phần mềm kế toán (đối chiếu 136/336) . Đối chiếu, hạch toán các khoản 336 với tập đoàn và các chi nhánh khác

- Đối chiếu sản lượng sản xuất, vận tải với phòng TCKT để làm cơ sở tính lương sản phẩm

- Đối chiếu sản lượng, doanh thu, tiền về của NVTT để tính lương Kinh doanh

- Làm bảng lương bộ phận sản xuất, vận tải, gián tiếp

- Kiểm kê quỹ hàng tuần, chốt quỹ hàng tháng

- Đối chiếu tồn kho với Kế toán kho và chốt kho. Tính giá thành và đóng sổ hàng tháng

- Thực hiện báo cáo cuối tháng: báo cáo hoạt động, báo cáo lợi nhuận, báo cáo tiêu hao hóa chất

lập phiếu tổng hợp hàng lỗi của NVTT, phương án xử lý của GĐCN gửi lên phòng kế toán và các BP liên quan

Kiểm tra bảng giá cập nhập phần mềm khi có thông báo tăng giá

- Làm đề xuất thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật… chế độ phúc lợi cho công nhân

- Theo dõi thời gian thử việc của nhân sự để gửi phòng HCTH

- Gửi hồ sơ thanh lý nghỉ việc

- Làm đề nghị sửa chữa máy móc thiết bị vật tư cần thiết cho chi nhánh, làm đề nghị mua hàng khi phát sinh

- Đăng ký đổ dầu và kiểm tra định mức xe tải. Phối hợp với lái xe kiểm tra xe oto hàng kỳ, ký vào sổ theo dõi việc bảo dưỡng và thay thế phụ tùng làm căn cứ theo dõi cho các lần phát sinh sau.

- Giao dịch, liên hệ các cơ quan quản lý nhà nước như Thuế, công an, ban quản lý KCN, UB Phường …

- Các công việc khác phát sinh khi có yêu cầu

Công việc: Kế toán thuế

- Xuất hóa đơn GTGT đầu ra của chi nhánh, BC doanh thu hàng tháng

- Cân đối luồng tiền, đảm bảo quỹ tiền mặt không âm

- Cân đối kho bãi, tính giá thành và đóng sổ hàng tháng

- Đối chiếu công nợ thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương, ít nhất 1 năm tại đơn vị Sản xuất.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...

- Nắm vững chế độ kế toán, hạch toán kế toán, bản chất đối ứng các đầu tài khoản.

- Kiến thức về BCTC

- Thành thạo phần mềm kế toán, thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận ( trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Thưởng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chế độ: hiếu, hỉ, lễ, Tết,.....

Được thưởng các dịp lễ tết

Được tham gia các hoạt động nghỉ mát, bóng đá, liên hoan, sinh nhật....

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong tương lai

Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Địa điểm làm việc: Khu tiểu thủ công nghiệp Đông Vĩnh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin