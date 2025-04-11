Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU ENERGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 86 võ trọng ân, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các nghiệp vụ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận liên quan.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.

Làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác liên quan đến công tác kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kiến thức về luật thuế và các quy định liên quan.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Kỹ năng lập báo cáo, trình bày thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC CHÂU ENERGY

