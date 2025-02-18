Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Technology Xinfeng Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Công ty TNHH Technology XINFENG Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin tài chính.

- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm, phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm hỗ trợ quản lý ra quyết định.

- Quản lý và theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và kiểm soát chi phí.

- Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, bao gồm lập tờ khai thuế, quyết toán thuế và làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

- Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

- Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương đương.

- Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

- Kỹ năng phân tích tài chính tốt và khả năng lập báo cáo tài chính chính xác.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Technology Xinfeng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ bữa trưa tại công ty hoặc phụ cấp ăn trưa hàng tháng.

- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Technology Xinfeng Việt Nam

