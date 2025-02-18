Tuyển Kế toán tổng hợp Becker Industrials Coating Vietnam Co., Ltd làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Becker Industrials Coating Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 20, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý AR/AP để đảm bảo thanh toán đúng hạn
- Hỗ trợ theo dõi chi phí hàng tháng
- Nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc 1 năm kinh nghiệm
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
QUYỀN LỢI:
- Đóng full bảo hiểm cho nhân viên theo quy định nhà nước
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Phụ cấp chuyên cần
- Tham gia tiệc Trung Thu, Giáng sinh, Tiệc cuối năm, Du lịch và các hoạt động khác
WORK LOCATION: Số 20, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
WORK LOCATION:
Tại Becker Industrials Coating Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Becker Industrials Coating Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
