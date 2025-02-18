Tuyển Kế toán tổng hợp Becker Industrials Coating Vietnam Co., Ltd làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 20, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý AR/AP để đảm bảo thanh toán đúng hạn

- Hỗ trợ theo dõi chi phí hàng tháng

- Nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên mới ra trường hoặc 1 năm kinh nghiệm

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan

QUYỀN LỢI:

- Đóng full bảo hiểm cho nhân viên theo quy định nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Phụ cấp chuyên cần

- Tham gia tiệc Trung Thu, Giáng sinh, Tiệc cuối năm, Du lịch và các hoạt động khác

Số 20, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

