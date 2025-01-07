Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 123D Phượng Hoàng, phường Trung Đô, Tp.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và tổ chức công tác kế toán: Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và chính sách của công ty.
Hoạch toán sổ sách, các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo quy định
Lập và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ: Chuẩn bị và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, đồng thời lập các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (thuế GTGT, TNDN, TNCN, và các loại thuế khác)
Thực hiện quyết toán thuế: Tổ chức và thực hiện quyết toán thuế hàng năm, làm việc với cơ quan thuế để giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế.
Làm việc với các cơ quan chức năng
Kiểm tra và đối chiếu số liệu: Đối chiếu số liệu giữa các sổ sách, chứng từ và báo cáo. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ kế toán.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán: Theo dõi, sắp xếp và bảo quản hồ sơ kế toán, hồ sơ thuế một cách khoa học, đáp ứng yêu cầu kiểm toán và thanh tra khi cần.
Tham mưu và đề xuất: Đưa ra các ý kiến và giải pháp về tài chính - kế toán, cải thiện hiệu quả hoạt động tài chính của công ty, và tối ưu hóa việc tuân thủ pháp luật thuế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán( Học viện tài chính, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện ngân hàng, Đại học kinh tế Hà Nội, Đại học thương mại....)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp cho các công ty liên quan đến lĩnh vực TMĐT, hoặc công ty sản xuất quy mô vừa trở lên.
Yêu cầu ứng viên nắm rõ các quy định, thông tư, nghị định của Luật thuế.
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan liên quan
Thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm kế toán chuyên dụng.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.
Tính cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10.000.000đ - 12.000.000đ + KPI doanh thu
Làm việc giờ hành chính ( 7h30 -11h30, 13h30 -17h30)
Cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chuyên môn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán với chế độ lương thưởng hấp dẫn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (Du lịch, Party, thưởng Lễ Tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CN1: Tòa nhà số 123 D, Đường Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An CN2: Chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. CN3: 14 Bình Minh 3, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

