Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Staka làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Staka
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Staka

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Số 14 ngõ 386, Đường Phạm Hồng Thái, P. Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT;
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý chứng từ bán ra;
Xử lý và theo dõi các chứng từ thu và chi quỹ tiền mặt;
Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả;
Theo dõi, báo cáo tình hình nhập - xuất - tồn kho hàng hóa;
Báo cáo tình hình công việc theo định kỳ, báo cáo kết quả công việc cho trưởng bộ phận khi có yêu cầu.
.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.•
Am hiểu chính sách, quy định của Nhà nước về Kế toán.
Có kĩ năng phân tích, tổng hợp.
Kinh nghiệm 02 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng, MS office.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Ưu tiên biết xuất hóa đơn GTGT.

Tại Công Ty Cổ Phần Staka Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Được tham gia BHXH (Bảo Hiểm Xã Hội) và BHTN (Bảo Hiểm Thất Nghiệp) theo quy định của pháp luật.
Được hưởng phép năm, phép thai sản, phép ốm đau, phép dưỡng sức, phép nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
Được hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển kỹ năng để nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Staka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Staka

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14 ngõ 386, Đường Phạm Hồng Thái, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

