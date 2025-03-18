Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Staka làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Số 14 ngõ 386, Đường Phạm Hồng Thái, P. Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT;

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý chứng từ bán ra;

Xử lý và theo dõi các chứng từ thu và chi quỹ tiền mặt;

Đối chiếu công nợ phải thu và phải trả;

Theo dõi, báo cáo tình hình nhập - xuất - tồn kho hàng hóa;

Báo cáo tình hình công việc theo định kỳ, báo cáo kết quả công việc cho trưởng bộ phận khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.•

Am hiểu chính sách, quy định của Nhà nước về Kế toán.

Có kĩ năng phân tích, tổng hợp.

Kinh nghiệm 02 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, phần mềm bán hàng, MS office.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Ưu tiên biết xuất hóa đơn GTGT.

Tại Công Ty Cổ Phần Staka Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Được tham gia BHXH (Bảo Hiểm Xã Hội) và BHTN (Bảo Hiểm Thất Nghiệp) theo quy định của pháp luật.

Được hưởng phép năm, phép thai sản, phép ốm đau, phép dưỡng sức, phép nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển kỹ năng để nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Staka

