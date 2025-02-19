Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Kim Long làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 81 Cao Bá Quát, Trường Thi, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán: Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật sổ sách kế toán một cách chính xác, bao gồm tài sản, công nợ, và các khoản thu chi

Lập và trình bày báo cáo: Lập báo cáo kết quả SXKD theo từng bộ phận hoạt động của công ty

Quản lý công nợ: Theo dõi công nợ phải thu và phải trả theo từng bộ phận và toàn công ty

Quản lý thu chi và dòng tiền: Kiểm soát và báo cáo về tình hình thu chi, dòng tiền của công ty

Làm việc với Ngân hàng các thủ tục giải ngân, theo dõi các khoản bảo lãnh

Lập hồ sơ thuế và các thủ tục thuế liên quan: Kiểm tra, phối hợp lập báo cáo thuế hàng quý/năm

Hỗ trợ kiểm toán và thanh tra: Hợp tác với các bên kiểm toán nội bộ, bên thứ ba, và các cơ quan chức năng khi cần để đảm bảo sổ sách và hồ sơ tài chính đạt yêu cầu.

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng chuyên môn:

Nắm vững nguyên tắc kế toán và luật thuế: Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán được thực hiện đúng quy định và chuẩn mực kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán như MISA, Fast và tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng phân tích và báo cáo: có khả năng xử lý số liệu và lập báo cáo chi tiết, chính xác.

Tính cách và kỹ năng mềm:

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm và trung thực.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Kim Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận cạnh tranh dựa trên năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh của công ty.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng.

Đào tạo và phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo chuyên môn để phát triển kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Công nghệ Kim Long

