Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 105/91 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: quyết toán tạm ứng , đề nghị thanh toán , quyết toán,...

Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, công nhân viên. Theo dõi BHXH kê khai các khoản giảm trừ thuế TNCN cho người lao động

Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó

Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ

Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

Lập các Báo cáo Thuế theo quy định của Nhà nước

Xuất VAT cho khách hàng

Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế

Lập kế hoạch tài chính . Theo dõi thực hiện theo kế hoạch

Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu đựng được áp lực cao trong công việc

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, ưu tiên thành thạo Amis.

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận (11-14 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương

Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

Du lịch hàng năm

Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

