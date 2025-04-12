Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thu thập, xử lý và kiểm tra dữ liệu từ các chứng từ kế toán hàng ngày.

Ghi nhận và đối chiếu các nghiệp vụ kế toán theo đúng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và quy định nội bộ của công ty.

Phối hợp và làm việc chặt chẽ với đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán và báo cáo thuế hiện tại của công ty.

Lập các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ cho kiểm toán bên ngoài.

Giám sát và hỗ trợ các kế toán viên cấp dưới trong công việc hàng ngày.

Rà soát và đề xuất cải tiến quy trình kế toán để nâng cao hiệu quả công việc.

Quản lý sổ sách kế toán tổng hợp: công nợ phải thu/phải trả, tài sản cố định, chi phí trả trước, trích trước,...

Phối hợp làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng và kiểm toán viên bên ngoài khi cần thiết.

Đảm bảo việc kê khai và nộp các loại thuế như VAT, PIT, CIT,... được thực hiện đúng hạn và chính xác.

Hỗ trợ lập ngân sách và dự báo tài chính.

Theo dõi kiểm soát nội bộ và đóng góp ý kiến cải tiến quy trình kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành kế toán.

5 năm kinh nghiệm

Hiểu biết vững chắc về nguyên tắc kế toán, chuẩn mực VAS và quy định về thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo,...) và sử dụng tốt Excel.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, quản lý nhiều đầu việc cùng lúc.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán tại các công ty logistics.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng (15 – 25 triệu đồng/tháng). Có thể thỏa thuận mức cao hơn tùy theo năng lực.

Mức lương: Thương lượng (15 – 25 triệu đồng/tháng)

Đóng bảo hiểm xã hội 100%.

12 ngày nghỉ phép/năm.

Ăn trưa miễn phí tại căng tin văn phòng. Được cấp đầy đủ laptop/PC và dụng cụ văn phòng.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng.

Hợp tác và làm việc trực tiếp với các các phòng ban nội bộ và nhân sự ngoài công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI

