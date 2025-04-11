Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.
Hạch toán chung, thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.
Thực hiện nghiệp vụ kế toán Ngân hàng
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Thực hiện nghiệp vụ kế toán và nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm báo cáo thuế độc lập.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về thuế, luật kế toán hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc hiệu quả dưới thời hạn.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao cho những người có năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
