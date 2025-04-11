Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Hạch toán chung, thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán Ngân hàng

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện nghiệp vụ kế toán và nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm báo cáo thuế độc lập.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định về thuế, luật kế toán hiện hành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc hiệu quả dưới thời hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến cao cho những người có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can

