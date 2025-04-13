Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ALIGN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH ALIGN VN
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phụ trách toàn bộ sổ sách kế toán
Tính lương, tính & thực hiện nộp thuế + bảo hiểm cho nhân viên
Làm báo cáo thuế theo yêu cầu của Nhà Nước
Phát hành hoá đơn GTGT cho khách
Các công việc liên quan khác của kế toán tổng hợp
Đối tượng: khách hàng công ty có nhu cầu outsource dịch vụ kế toán & tính lương nhân sự
Công việc: tương tự như kế toán nội bộ của công ty, ngoài ra phụ trách kiểm tra sổ sách, chứng từ... do đơn vị kế toán dịch vụ thực hiện
Số lượng: tối đa 5 công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến kế toán
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Tiếng Anh giao tiếp công việc
Chủ động & khả năng giao tiếp tốt trong công việc
Thành thạo phần mềm kế toán FAST và AMIS
Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục thành lập công ty (hồ sơ thuế ban đầu, cập nhật thông tin GPKD,...)
Tại Công ty TNHH ALIGN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH và BHYT theo quy định Nhà Nước
Nghỉ thứ Bảy & Chủ Nhật, các ngày lễ theo quy định Nhà Nước & 12 ngày nghỉ phép năm
Lương tháng 13 (theo tình hình kinh doanh công ty)
Review thành tích & lương thưởng hàng năm
Thử việc 2 tháng với 85% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ALIGN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI