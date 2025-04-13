Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ALIGN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Phụ trách toàn bộ sổ sách kế toán

Tính lương, tính & thực hiện nộp thuế + bảo hiểm cho nhân viên

Làm báo cáo thuế theo yêu cầu của Nhà Nước

Phát hành hoá đơn GTGT cho khách

Các công việc liên quan khác của kế toán tổng hợp

Đối tượng: khách hàng công ty có nhu cầu outsource dịch vụ kế toán & tính lương nhân sự

Công việc: tương tự như kế toán nội bộ của công ty, ngoài ra phụ trách kiểm tra sổ sách, chứng từ... do đơn vị kế toán dịch vụ thực hiện

Số lượng: tối đa 5 công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến kế toán

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tiếng Anh giao tiếp công việc

Chủ động & khả năng giao tiếp tốt trong công việc

Thành thạo phần mềm kế toán FAST và AMIS

Có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục thành lập công ty (hồ sơ thuế ban đầu, cập nhật thông tin GPKD,...)

Quyền Lợi Được Hưởng

Đóng BHXH và BHYT theo quy định Nhà Nước

Nghỉ thứ Bảy & Chủ Nhật, các ngày lễ theo quy định Nhà Nước & 12 ngày nghỉ phép năm

Lương tháng 13 (theo tình hình kinh doanh công ty)

Review thành tích & lương thưởng hàng năm

Thử việc 2 tháng với 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển

