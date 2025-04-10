Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đỉnh Chi , phường Đa Kao , Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp trong công ty thuộc lĩnh vực tài chính

Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ (tuần , tháng, quý, năm)

Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, công nợ của công ty

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận

Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các báo cáo, đề xuất cho ban lãnh đạo

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế như kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định

Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Ngoại hình dễ nhìn, tác phong, hình ảnh chỉnh chu

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Thành thạo các kỹ năng kế toán tổng hợp, nghiệp vụ kế toán

Có kiến thức vững về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành

Đã từng làm báo cáo tổng hợp;

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế

Có khả năng phân tích số liệu tài chính và lập báo cáo

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

có khả năng chịu được áp lực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực ( từ 10.000.000đ - 17.000.000 đ hoặc thỏa thuận theo năng lực )

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được cấp phát công cụ dụng cụ làm việc

Đánh đánh giá nâng lương ít nhất 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY

