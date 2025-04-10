Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY
- Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đỉnh Chi , phường Đa Kao , Quận 1 , Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp trong công ty thuộc lĩnh vực tài chính
Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ (tuần , tháng, quý, năm)
Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, công nợ của công ty
Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận
Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các báo cáo, đề xuất cho ban lãnh đạo
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế như kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế
Quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định
Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các kỹ năng kế toán tổng hợp, nghiệp vụ kế toán
Có kiến thức vững về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và luật thuế hiện hành
Đã từng làm báo cáo tổng hợp;
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa là một lợi thế
Có khả năng phân tích số liệu tài chính và lập báo cáo
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
có khả năng chịu được áp lực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được cấp phát công cụ dụng cụ làm việc
Đánh đánh giá nâng lương ít nhất 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUTURE TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
