Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 6, Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tổng hợp và xử lý số liệu thuế;
Kiểm soát và theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả;
Quản lý, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận;
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu tài chính;
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, báo cáo thuế và các công việc kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng kế toán hoặc Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí kế toán tương tự.
Am hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán, tài chính.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, có khả năng lập báo cáo tài chính chi tiết và chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MIDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
