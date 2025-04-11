Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tổng hợp và kiểm tra doanh thu bán hàng

Theo dõi và quản lý các khoản phải thu và chi

Kiểm tra tình hình nhập xuất tồn kho

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra số dư, kiểm tra số dư đầu kỳ và cuối kỳ,...)

Lập các chứng từ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính,...)

Báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo doanh thu chi phí, báo cáo doanh thu - lợi nhuận,...)

Theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp

Nắm vững và thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách thuế

Có tinh thần chịu khó nghiên cứu sử dụng phần mềm Odoo

Có thể sử dụng tiếng Trung

Quyền Lợi

Bao cơm 2 cử sáng và trưa

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Tham gia du lịch công ty và tất niên hằng năm

Lương tháng 13

Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

