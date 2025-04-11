Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng
- Hồ Chí Minh: 210 Đường Tân Thới Nhì 1, Xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Tổng hợp và kiểm tra doanh thu bán hàng
Theo dõi và quản lý các khoản phải thu và chi
Kiểm tra tình hình nhập xuất tồn kho
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra số dư, kiểm tra số dư đầu kỳ và cuối kỳ,...)
Lập các chứng từ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính,...)
Báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo doanh thu chi phí, báo cáo doanh thu - lợi nhuận,...)
Theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp
Nắm vững và thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách thuế
Có tinh thần chịu khó nghiên cứu sử dụng phần mềm Odoo
Có thể sử dụng tiếng Trung
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Tham gia du lịch công ty và tất niên hằng năm
Lương tháng 13
Nghỉ Lễ, Tết theo luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Topsheng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
