Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 306/21
- 23 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán: hóa đơn đầu vào- xuất hóa đơn đầu ra - thu chi tiền mặt - tiền gửi NH ...
Theo dõi đối trừ công nợ khách hàng, nhà cung cấp
Tính và đối chiếu thưởng doanh thu phòng khám
Báo cáo thu chi, doanh thu - chi phí
Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Báo cáo thuế TNCN năm, BCTC năm
In sổ sách
Các công việc khác theo yêu cầu của KTT
