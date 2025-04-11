Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HULO BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hạch toán: hóa đơn đầu vào- xuất hóa đơn đầu ra - thu chi tiền mặt - tiền gửi NH ...

Theo dõi đối trừ công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Tính và đối chiếu thưởng doanh thu phòng khám

Báo cáo thu chi, doanh thu - chi phí

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Báo cáo thuế TNCN năm, BCTC năm

In sổ sách

Các công việc khác theo yêu cầu của KTT