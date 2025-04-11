Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số nhà 225, đường số 5, KĐT Lake view city, An Phú, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN
Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương
Cẩn thận, chăm chỉ chịu khó
Chịu được áp lực cao, linh hoạt xử lý tình huống.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận từ 12-15tr
Cơ hội làm việc với thương hiệu quốc tế, môi trường năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định pháp luật.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- sáng thứ 7. Từ 09h00-17h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
