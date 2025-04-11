Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 225, đường số 5, KĐT Lake view city, An Phú, Quận 2, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán,

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương

Cẩn thận, chăm chỉ chịu khó

Chịu được áp lực cao, linh hoạt xử lý tình huống.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận từ 12-15tr

Cơ hội làm việc với thương hiệu quốc tế, môi trường năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- sáng thứ 7. Từ 09h00-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chăm Sóc Sức Khỏe Công Nghệ Cao

