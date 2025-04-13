Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 386/52 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm soát thu học phí học sinh.

Tập hợp, phân loại, lưu trữ hóa đơn chứng từ theo quy trình quản lý, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Báo cáo thuế theo định kỳ tháng/ quý.

Làm báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Thực hiện công việc liên quan đến lương và chế độ phúc lợi cho Nhân viên.

Làm việc với cơ quan BHXH, cơ quan thuế…

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị Cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp báo cáo số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính.

Am hiểu sâu về các chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán, thuế.

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán, excel.

Kỹ năng cần có: Kỹ năng quản lý công việc, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng giao tiếp tốt,...

Có kinh nghiệm làm tại các Trung tâm Giáo dục là ưu thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000đ/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: BHXH, Lương tháng 13, du lịch, sinh nhật,...

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BẢN VIỆT

