Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71D, Đặng Thúc Vịnh, ấp 56, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn,TPHCM, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của trường học.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của trường.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo sự phân công của cấp trên.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới nhất.
Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác kế toán (nếu cần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên lĩnh vực giáo dục.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động trong lĩnh vực giáo dục.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY

CÔNG TY TNHH ENGLISH CITY ACADEMY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 71D, Đặng Thúc Vịnh, Ấp 56, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TPHCM

