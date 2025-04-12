Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐOÀN ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Kiểm tra giá bán và chiết khấu từ đơn đặt hàng -> Lập chứng từ bán hàng.

Thu tiền giảm công nợ cho khách từ đề nghị thu của sale.

Nhập mua hàng của NCC từ kho Hoc Mon (nếu có).

Nhập chuyển kho từ HCM ra Hà Nội (nếu có).

Kiểm tra phiếu xuất kho bán hàng của thủ kho.

Mỗi tuần kiểm tra hàng tồn kho thành phẩm gửi cho thủ kho xác nhận số tồn.

Kiểm tra kế hoạch sản xuất hàng ngày của xưởng Đồng Nai, đã nhập kho thành phẩm và xuất kho nguyên vật liệu đầy đủ hàng ngày à nhắc nhở xưởng Đồng Nai nhập đúng và đủ số lượng hàng ngày.

Xuất hóa đơn đầu ra theo yêu cầu của sale.

Xuất hóa đơn cho khách đã chuyển tiền vào tài khoản công ty (khách không lấy hóa đơn).

In hóa đơn đầu vào của NCC từ mail và so sánh với trang hoadondientu .à Lưu vào folder gửi kế toán dịch vụ.

Từ hóa đơn đầu vào kiểm tra xem kế toán kho đã nhập đầy đủ phiếu nhập kho lên phần mềm.

Theo dõi công nợ phải trả NCC.

Trả lời những câu hỏi, thắc mắc của sale.

Mỗi tuần đối chiếu công nợ với NCC để lên list thanh toán (chiều thứ 7 hàng tuần).

Theo dõi, sao kê của các ngân hàng đã khớp với số đã thu chi trên phần mềm Misa (2 tuần 1 lần).

Nhập thu chi tiền mặt của Đồng Nai và Hoc Mon

Cuối mỗi tháng đổ sổ công nợ phải thu xem có khách nào nợ quá 2 tháng kể từ ngày ra đơn hàng -> Lập báo cáo gửi sale và Ban giám đốc.

Cuối tháng kiểm kê kho thành phẩm Hóc Môn à lập báo cáo chênh lệch kiểm kê.

Cuối tháng tính lương.

Nam/nữ từ 23 – 35 tuổi

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các nhà máy sản xuất

Thành thạo phần mềm Misa, excel

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học các chuyên ngành liên quan.

Range lương : 13 – 17tr (tùy năng lực)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đánh giá và khen thưởng hàng quý.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Chính sách tăng lương định kỳ.

Thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định

