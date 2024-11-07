Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 255 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Cập nhật ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày. Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm. Lấy đó làm căn cứ xuất hóa đơn cho khách hàng

- Thực hiện vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có)

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng. Quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng. Lô hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ

- Tập hợp đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển.

- Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tổng hợp, sử dụng tốt PM Misa, Amis,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xe, hiều về xe, phụ kiện xe.

- Năng lực: Có khả năng quản lý, lập báo cáo chuyên môn về thuế, tài chính nội bộ & tham gia thanh tra thuế, kiểm toán nội bộ

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam

