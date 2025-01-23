Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Kế toán tổng hợp

• Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

• Đối chiếu bảo hiểm xã hội và số liệu các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh.

• Nhập các hóa đơn dịch vụ đầu vào và làm quyết toán tạm ứng.

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp: kiểm tra sổ

công nợ phải thu, phải trả, sổ công cụ dụng cụ, tài sản cố định.

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

• Lập các báo cáo.

2. Kế toán giá thành.

• Kiểm tra, hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành.

• Tính giá thành sản phẩm (có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm cơ khí, nhiều công

đoạn là 1 lợi thế)

• Đối chiếu, soát xét các đầu tài khoản

• Lập báo cáo định kỳ, các báo cáo giá thành, báo cáo chi phí sản xuất

• Công việc khác: thực hiện 5S, cải tiến nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động