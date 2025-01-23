Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
- Hà Nội: Lô 41D, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Kế toán tổng hợp
• Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
• Đối chiếu bảo hiểm xã hội và số liệu các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh.
• Nhập các hóa đơn dịch vụ đầu vào và làm quyết toán tạm ứng.
• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp: kiểm tra sổ
công nợ phải thu, phải trả, sổ công cụ dụng cụ, tài sản cố định.
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
• Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
• Lập các báo cáo.
2. Kế toán giá thành.
• Kiểm tra, hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành.
• Tính giá thành sản phẩm (có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm cơ khí, nhiều công
đoạn là 1 lợi thế)
• Đối chiếu, soát xét các đầu tài khoản
• Lập báo cáo định kỳ, các báo cáo giá thành, báo cáo chi phí sản xuất
• Công việc khác: thực hiện 5S, cải tiến nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI