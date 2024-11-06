Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Cát Lái

- Quận 2 – TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khách hàng của HR Focus là Công ty chuyên kinh doanh, phân phối các sản phẩm về thiết bị y tế điện trường và các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu
Khách hàng của HR Focus là Công ty
chuyên kinh doanh, phân phối các sản phẩm về thiết bị y tế điện trường và các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu
Địa điểm làm việc: Cát Lái - Quận 2 – TP HCM
Mô tả công việc:
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
Theo dõi thu-chi
Lưu trữ các chứng từ một cách khoa học, an toàn
Thực hiện các công tác kế toán thuế:
Thực hiện lập báo cáo tài chính Quý/Năm
Thực hiện theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ
Thực hiện báo cáo quyết toán thuế hàng năm
Đại diện bộ phận kế toán phối hợp với các phòng ban
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên trong các công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài
Tin học văn phòng tốt
Ứng viên nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-25TR
Lương + Thưởng theo quy định của công ty. Hưởng các chế độ phúc lợi bao gồm: thưởng năm, lễ tết, đi nghỉ mát, đóng BHXH theo quy định của công ty và của Luật lao động. Trả lương vào ngày mùng 10 hàng tháng.
Hình thức làm việc: full time từ T2 đến T7 (1 tháng làm 1-2 ngày thứ 7). Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 98 Phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

