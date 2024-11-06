Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cát Lái - Quận 2 – TP HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khách hàng của HR Focus là Công ty chuyên kinh doanh, phân phối các sản phẩm về thiết bị y tế điện trường và các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu

Địa điểm làm việc: Cát Lái - Quận 2 – TP HCM

Mô tả công việc:

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán

Theo dõi thu-chi

Lưu trữ các chứng từ một cách khoa học, an toàn

Thực hiện các công tác kế toán thuế:

Thực hiện lập báo cáo tài chính Quý/Năm

Thực hiện theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ

Thực hiện báo cáo quyết toán thuế hàng năm

Đại diện bộ phận kế toán phối hợp với các phòng ban

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên trong các công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài

Tin học văn phòng tốt

Ứng viên nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực

Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-25TR

Lương + Thưởng theo quy định của công ty. Hưởng các chế độ phúc lợi bao gồm: thưởng năm, lễ tết, đi nghỉ mát, đóng BHXH theo quy định của công ty và của Luật lao động. Trả lương vào ngày mùng 10 hàng tháng.

Hình thức làm việc: full time từ T2 đến T7 (1 tháng làm 1-2 ngày thứ 7). Nghỉ Chủ Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam

