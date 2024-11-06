Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Cát Lái
- Quận 2 – TP HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Khách hàng của HR Focus là Công ty chuyên kinh doanh, phân phối các sản phẩm về thiết bị y tế điện trường và các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu
Địa điểm làm việc: Cát Lái - Quận 2 – TP HCM
Mô tả công việc:
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
Theo dõi thu-chi
Lưu trữ các chứng từ một cách khoa học, an toàn
Thực hiện các công tác kế toán thuế:
Thực hiện lập báo cáo tài chính Quý/Năm
Thực hiện theo dõi tình hình tài sản, công cụ dụng cụ
Thực hiện báo cáo quyết toán thuế hàng năm
Đại diện bộ phận kế toán phối hợp với các phòng ban
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên trong các công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài
Tin học văn phòng tốt
Ứng viên nhiệt tình, chịu khó, chịu được áp lực
Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + Thưởng theo quy định của công ty. Hưởng các chế độ phúc lợi bao gồm: thưởng năm, lễ tết, đi nghỉ mát, đóng BHXH theo quy định của công ty và của Luật lao động. Trả lương vào ngày mùng 10 hàng tháng.
Hình thức làm việc: full time từ T2 đến T7 (1 tháng làm 1-2 ngày thứ 7). Nghỉ Chủ Nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
