Tuyển Kế toán tổng hợp công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
- Hồ Chí Minh:
- 240 Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tập hợp các chi phí để tính giá thành sản phẩm, giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế
Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, kiểm tra số liệu cuối kỳ
Hạch toán các hóa đơn chứng từ phải trả, phải thu vào các phân hệ của phần mềm kế toán
Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn
Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác
Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ
Theo dõi chi tiết việc nhập – xuất nguyên liệu và thành phẩm hàng ngày. Kiểm tra – cập nhật các phiếu nhập kho – xuất kho, đảm bảo số lượng, đơn giá khớp với đơn đặt hàng được ký duyệt
Kiểm soát hàng hóa, kho hàng, xuất nhập kho; theo dõi chi phí xuất nhập tồn kho
Kiểm soát việc tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo theo định mức quy định
Định kỳ phối hợp với bộ phận thu mua khảo sát giá của nguyên vật liệu, các mặt hàng cần thu mua để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa doanh thu – lợi nhuận cho doanh nghiệp
Kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu/ phải trả
Kiểm tra đối chiếu tiền gửi ngân hàng,quỹ tiền mặt
Thực hiện việc kê khai các loại thuế của doanh nghiệp
Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất (Giá thành thực tế so với giá thành kế hoạch và các khoản hao phí sản xuất trong kỳ)
Lập báo cáo theo dõi tài sản, khấu hao, công cụ dụng cụ, phân bổ trả trước
Xuất hóa đơn bán hàng
Lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định
Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết, tổng hợp trước khi lập báo cáo tài chính hàng tháng.
Lập các báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chịu khó học hỏi.
Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất
Ưu tiên: có kinh nghiệm làm việc trong ngành kim hoàn
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Am hiểu về thuế
Nắm vững các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng
Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo trong công việc
Thực hiện báo cáo quản trị (phân tích biến động giá thành, phân tích biến động chi phí các phòng ban, phân tích các khoản mục chi phí….)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán, ưu tiên phần mềm Misa, Odoo
Hoàn thành công việc đúng kế hoạch, thời hạn và xử lý tính huống liên quan đến công việc.
Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;
Phúc lợi và phụ cấp tốt; Du lịch, Teambuilding hàng năm;
Quà tặng sinh nhật, thưởng các ngày lễ lớn trong năm (2/9, Tết Dương lịch, 30/4 - 01/5, Tết Âm lịch);
Ngày nghỉ: Theo quy định của luật lao động;
Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc;
Môi trường làm việc theo mô hình hiện đại;
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (Sáng: 8g15 - 12g15, Chiều: 13g30 - 17g30)
