Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Hướng dẫn, kiểm tra rà soát tính chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Kiểm tra báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý quý, lập và nộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN năm

Kiểm tra tính hợp lệ, điều khoản thanh toán, điều khoản thuế các hợp đồng mua vào bán ra. Tiếp nhận đề nghị thanh toán của các bộ phận, kiểm tra cân đối dòng tiền và thanh toán.

Làm các hồ sơ liên quan đến vay vốn công ty. Tổng hợp số liệu và lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng và năm.

Làm việc trực tiếp, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế khi có quyết định kiểm tra.

Đưa ra phương án, quy đình để hoàn thiện hơn bộ máy kế toán.

Sắp xếp phân công công việc phù hợp cho các bạn kế toán viên.

Đề xuất phương án nằm kiểm soát chi phí của các bộ phận.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính,....

Kỹ năng quản lý thông tin và thời gian, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

Trên 03 năm kinh nghiệm liên quan.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Trung thực, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Chấp hành và tuân thủ các quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHYT, nghỉ phép năm.

Thưởng theo chính sách của công ty.

Hưởng các chế độ về: Sinh nhật, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.

Thưởng dịp Lễ, Tết, sự kiện của công ty.

Có lộ trình thăng tiến, được đào tạo và hỗ trợ tối đa kỹ năng khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

