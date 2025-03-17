Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ydi Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Ydi Vina
- Hồ Chí Minh:
- KHU VỰC CHÂU 14/10C NGUYỄN ẢNH THỦ, ẤP ĐÔNG, XÃ THỚI TAM THÔN, Huyện Châu Thành
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ với các đối tác, nội bộ.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Cân đối số liệu cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hạch toán, thu thập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, lập quyết toán Văn phòng Công ty.
- Các công việc liên quan thuế: khai báo, lập báo cáo, theo dõi thuế TNCN,...
- Theo dõi công nợ, quản lý. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập báo cáo tài chính theo từng giai đoạn (6 tháng, 1 năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ (có phần mềm sử dụng).
- Xử lý, quản lý hồ sơ dự án (Bộ phận Chuyên môn sẽ hỗ trợ Bộ phận Kế toán).
- Quản lý hồ sơ nhân sự, BHXH, một số công việc tại Văn phòng Công ty...
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến theo tình hình thực tế của Công ty.
- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan.
- Các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của quản lý, ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp ngành may quần áo.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tại Công Ty TNHH Ydi Vina Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: deal theo năng lực
- Phụ cấp cơm
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ydi Vina
