Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu
Kinh nghiệm Không yêu cầu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 138 đường DC11 phường Sơn kỳ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo theo quý , năm và báo cáo giải trình chi tiết.

- kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ

- Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, hoàn thuế, quyết toán thuế.

- Theo dõi kho,số lượng hàng nhập, xuất, tồn trên hệ thống, kiểm tra tồn kho cuối tháng.

- Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng.

- Phát hành bảo lãnh dự thầu, mở LC…

- Thu hồi công nợ

- Làm bảo hiểm XH cho nhân viên

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 3 - 5 năm vị trí tương đương ( biết làm báo cáo tài chính.)

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành kế toán.

- Nhiệt huyết trong công việc

- Chịu áp lực trong công việc

- Thông thạo các phần mềm kế toán.

- Tiếng Anh và tin học văn phòng cơ bản, có thể xử lý thành thạo excel.

- Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, nhạy bén với số liệu, làm việc bao quát, đội nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 14 - 20 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

- Phép năm, Tham gia BHXH, BHYT, chế độ khác theo quy định của nhà nước

- Thưởng lễ, tết và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty

- Thời gian làm việc T2 - T6 ( 8h00 - 17h00 ) T7 ( 8h00 - 12h00 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Song Long

