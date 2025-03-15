Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 63 Ca Văn Thỉnh, P11, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất...
Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định... và kê khai, quyết toán thuế.
Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, làm việc, giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và các báo cáo chi tiết giải trình.
Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, của công ty theo quy định
Thực hiện công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của quản lý phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính...
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế toán tổng hợp
Thành thạo Báo cáo tài chính, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp máy móc trang thiết bị xây dựng, nhà ở, nhà trường.
Kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, nhạy bén
Ưu tiên ứng viên từ 1993 đến 1999

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 12.000.000đ – 14.000.000đ
Hưởng các chế độ đãi ngộ, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng lễ, Tết...
Cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài ổn định
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến T6, thứ 7 nghỉ cách tuần. Từ 8h00 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 63 Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

