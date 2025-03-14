Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÌNH MINH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Hạch toán, kiểm tra các nghiệp vụ định khoản trên phần mềm Fast của Kế toán viên và Kế toán tổng hợp nhà máy.

Kiểm tra các Đề nghị thanh toán liên phòng ban.

Theo dõi tồn kho ( nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư).

Thực hiện tổng hợp chi phí và tính giá thành sản xuất thành phẩm hàng tháng.

Hỗ trợ kiểm tra đơn hàng bán và phát hành, xử lý hóa đơn.

Theo dõi và tổng kết chi phí dở dang của các dự án, sự kiện phát sinh.

Hỗ trợ công tác lập báo cáo thuế hàng quý, báo cáo nội bộ hàng quý và báo cáo năm.

Đối chiếu, kiểm kê thường xuyên, kịp thời phát hiện các tình trạng thừa, thiếu, mất mát tài sản, đề xuất phương án xử lý.

Theo dõi và báo cáo tồn tiền mặt, tiền vay, đưa ra các kiến nghị phòng ngừa rủi ro về dòng tiền

Tham mưu cho KTT, Giám đốc công ty công tác quản trị tài chính, kế toán phù hợp với quy định và đặc điểm ngành nghề của công ty.

Hỗ trợ lập hồ sơ thực hiện vay ( ngân hàng, tổ chức).

Theo dõi các khoản vay.

Xây dựng và phát triển hoàn thiện các quy trình, quy định của phòng TCKT.

Lưu trữ và hướng dẫn lưu trữ hồ sơ, chứng từ một cách hợp lý, khoa học.