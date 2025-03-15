Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ĐÔNG DƯƠNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 408 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện và kiểm tra các chứng từ kế toán, chứng từ thu - chi /chuyển khoản

Theo dõi công nợ, thanh toán.

Thực hiện kê khai VAT, TNCN, TNDN định kỳ;

Thực hiện khai báoTăng giảm Bảo hiểm xã hội cho nhân viên .

Kiểm tra, tập hợp chứng từ, hạch toán, theo dõi, lập Báo cáo Tài chính.

Trực tiếp làm việc với Kiểm toán độc lập, cung cấp và giải trình số liệu.

Tham gia quyết toán thuế, giải trình số liệu và làm việc với cơ quan thuế.

Tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách, hóa đơn, các loại hợp đồng có liên quan đến tài chính, kế toán.

Đóng góp ý kiến xây dựng, điều chỉnh và tổ chức vận hành hệ thống kế toán của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm tra, kiểm soát tài sản – Tài chính và đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phối hợp các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học Chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán.

Kinh nghiệp 2 – 3 năm tại vị trí Kế toán tổng hợp.

Biết sử dụng phần mềm Misa/Fast .

Có kiến thức/ kỹ năng, am hiểu về kế toán, chuẩn mực kế toán. Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, luật liên quan đến tổ chức tài chính kế toán, thuế…

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin và hòa đồng với đồng nghiệp.

Khả năng làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.

Trung thực, cầu tiến, trách nhiệm.

Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.

Ưu tiên khả năng viết Tiếng Anh tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ĐÔNG DƯƠNG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực từ 15 -17 triệu / Thưởng căn cứ vào đánh giá cuối năm.

Tham gia BHXH, YT, TN theo quy định (100% lương )

Mua bảo hiểm sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được tham gia các khóa học ngắn hạn do công ty tài trợ.

Du lịch và team building hàng năm cùng công ty.

Thứ 2- thứ 6 hàng tuần (Từ 9h đến 18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU ĐÔNG DƯƠNG (VIỆT NAM)

