Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
- Hồ Chí Minh: 65/5 quốc lộ 1a, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Theo dõi hoá đơn đầu vào, xuất hoá đơn đầu ra khi có phát sinh
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả NCC, các tổ gia công hàng tháng
Quản lý quỹ: Cập nhật tình hình chi quỹ, kiểm soát quỹ tiền mặt, ghi nhận và theo dõi các khoản tạm ứng – hoàn ứng, thanh toán
Kiểm tra nhập xuất tồn kho vải: theo dõi vải để có kế hoạch đặt vải, nhập và theo dõi số liệu trên phần mềm
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất)
Hóa đơn đầu ra – vào, bảng Lương, bảng theo dõi BHXH;
Chứng từ Thu - Chi TM và sổ phụ Ngân hàng; Và các chứng từ liên quan khác.
Hỗ trợ lập báo cáo bao gồm: GTGT, TNCN theo quý, BCTC theo năm
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng Kế Toán, Tài chính.
Kỹ năng: Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập. Có khả năng tổng hợp, phân tích và báo cáo tài chính. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa,...
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Đầy đủ các chế độ theo luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
