Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyên viên Kế toán tổng hơp phụ trách thống kê, phản ánh một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên tài khoản, sổ sách hay báo cáo tài chính theo các mục tiêu kinh doanh đã đề ra cho bệnh viện.

Thu thập, kiểm tra, phân tích và xử lý các thông tin tài chính, kinh tế, thuế, …

Vị trí công việc này sẽ báo cáo trực tiếp cho Kế toán trưởng

Chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, tổng hợp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo quy định

Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm kê định kỳ

Chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý công nợ NCC

Thực hiện theo dõi, hạch toán các khoản chi phí phát sinh liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các nghiệp vụ phát sinh khác của doanh nghiệp (giá thành, TSCĐ, CCDC, …)

Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu

Lập các báo cáo công việc theo quy định của công ty/ nội bộ phòng Tài chính - kế toán

Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính

2 năm kinh nghiệm trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp phụ trách trong các mảng y tế/ chăm sóc sức khỏe

Cần có kiến thức tốt về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, luật thuế, văn bản liên quan khác.

Biết sử dụng phần mềm kế toán; Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và tin học văn phòng (Excel, word)

Có hiểu biết, kiến thức về hệ thống kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng, luật liên quan

Có khả năng phân tích, tổng hợp, sắp xếp dữ liệu và giải quyết vấn đề

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng tốt (Lương tháng 13, lương doanh thu, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm

Chính sách phúc lợi tốt

Team building, đào tạo

Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật…theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.

Tham gia Bảo hiểm sức khoẻ 24h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn

