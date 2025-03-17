Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 572 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phụ trách, kiểm soát, hạch toán số liệu từ chi tiết đến tổng hợp, các phần hành kế toán của công ty đúng quy định, chuẩn mực kế toán.
• Tổ chức, hướng dẫn và quản lý nhân viên hạch toán các nghiệp vụ kế toán: thuế, chi phí, khấu hao tài sản, kho, công nợ, khác… và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
• Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán, lập các báo cáo: thuế, tài chính, thống kê, quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng/ quý/ năm.
• Làm việc với Ngân hàng về các hạn mức tín dụng, khoản vay, bảo lãnh …
• Lập kế hoạch: tài chính, thanh toán hàng kỳ, quý.
• Tham gia, tổng hợp, cung cấp và giải trình số liệu khi có yêu cầu của kiểm toán hay thanh kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế.
• Thực hiện các công việc khác nếu có theo yêu cầu của kế toán trưởng và BGĐ công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hồ sơ xin việc tối thiểu gồm: đơn xin việc kèm ảnh, bằng cấp, chứng chỉ nghề các loại nếu có, tóm tắt sơ bộ lý lịch bản thân.
Nhận hồ sơ chậm nhất đến 16h30, ngày 22/03/2025.
16h30, ngày 22/03/2025.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Net: thỏa thuận
• Được mua BHXH, BHYT, BHTN… ngay khi ký hợp đồng lao động.
• Tất cả các chi phí liên quan các loại bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân nếu có công ty sẽ đóng cho NLĐ.
• Được hưởng các khoản thưởng: hiệu quả kinh doanh, thâm niên công tác, …
• Được xét và đánh giá năng lực thường xuyên, với nhiều cơ hội tăng lương, phát triển.
• Chế độ nghỉ phép, lễ và du lịch theo luật và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Mai Vinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5-6 tòa nhà Thành Phát - 572 Lê Quang Định,phường 1, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

