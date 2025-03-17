Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số B51 Đường Lộc Vừng, Khu đô thị Dragon Village, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày.

Thu thập, xử lý số liệu kế toán, chứng từ phát sinh.

Quản lý công nợ, theo dõi công nợ phải trả người bán và công nợ toàn công ty.

Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) theo quy định.

Lập báo cáo tài chính (BCTC) năm và các báo cáo quyết toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, đặc biệt là lập báo cáo tài chính.

Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực và không ngại việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Hợp đồng chính thức, hưởng 12 ngày phép năm.

Thưởng Lễ, Tết theo chính sách công ty.

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin