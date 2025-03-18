Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ENZO & LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 371/20 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày/định kỳ.

Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ (tháng/quý/năm).

Theo dõi công nợ, chi phí phát sinh và hỗ trợ liên hệ, ký hợp đồng với các nhà cung cấp

Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, kiểm kê định kỳ mỗi tháng

Công tác kế toán từ chi tiết đến công tác kế toán tổng hợp.

Hạch toán chi tiết các phần hành: tiền mặt, giao dịch ngân hàng, doanh thu – chi phí, công nợ, phân bổ - trích lập các chi phí trong kỳ báo cáo.

Chủ động và có trách nhiệm với kiểm kê hàng hóa, số liệu kế toán và bán hàng, doanh thu tại nhà hàng

Phụ trách phần mềm POS, đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống POS, báo cáo bán hàng mỗi ngày

Xuất hoá đơn GTGT theo quy định của cơ quan nhà nước.

Báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN) và lập báo cáo tài chính năm.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệucho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Hỗ trợ mua hàng cho nhà hàng, tìm hiểu nguồn hàng, so sánh giá , hợp lý giấy tờ thuộc về F&B và Thuế

Trao đổi với NCC , đối tác về công nợ thanh toán, giờ giao hàng và giải quyết khi bị sự cố hàng hóa

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Quản lý toà nhà văn phòng theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 26 đến 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính.

Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp 3 năm trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B

Đã có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa và hệ thống POS

Am hiểu sâu sắc các chính sách thuế và nắm vững định khoản kế toán.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, word, phần mềm kế toán).

Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản (không bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 16 đến 22 triệu (gross)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và cơ hội học hỏi để phát triển.

Làm việc môi trường tập thể nhiệt tình, sẵn sàng đem đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên, đem đến cảm giác đặc biệt cho thực khách.

Hỗ trợ cơm ca, đồng phục.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13,...

Service charge hấp dẫn.

Được tham gia BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc

Được hưởng chính sách giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

