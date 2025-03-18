Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C3/3 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ, hợp lý và hiệu quả của các hoạt động tài chính, kế toán.

Phân tích các báo cáo tài chính, phát hiện và báo cáo các rủi ro tiềm ẩn.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tham gia xây dựng và cập nhật các quy trình, quy định kế toán nội bộ.

Hỗ trợ quản lý đội ngũ kế toán trong việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ hoặc kế toán.

Nắm vững các kiến thức kế toán toàn diện, các chuẩn mực kế toán và pháp luật liên quan.

Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kế toán.

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

