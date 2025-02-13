Tuyển Kế toán tổng hợp Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Làm việc tại: Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trách nhiệm:

- Công việc hàng ngày: Đảm bảo các nhiệm vụ kế toán hàng ngày như xử lý hóa đơn, giao dịch tài chính được thực hiện một cách chính xác và đúng thời hạn.

- Chuẩn bị báo cáo kế toán: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo kế toán hàng tháng, quý và năm, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

- Quản lý sổ sách kế toán: Đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu kế toán và các thông tin liên quan được bảo quản một cách cẩn thận và có trật tự.

- Hỗ trợ kiểm toán, kiểm tra thuế: Đảm bảo tất cả thông tin cần thiết và chuẩn bị tài liệu cung cấp cho quá trình kiểm toán, kiểm tra thuế.

- Thực hiện, nhập liệu chứng từ kế toán.

- Các công việc theo phân công của cấp trên.

Chi tiết một số công việc:

- Thực hiện 1 phần kế toán tổng hợp GIP

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, đối chiếu thanh toán

- Theo dõi xử lý Thuế TNCN của các HĐ nhân công thuê ngoài phát sinh