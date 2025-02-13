Tuyển Kế toán tổng hợp Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Green I-Park
- Thái Bình: Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP
- 1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Làm việc tại: Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Trách nhiệm:
- Công việc hàng ngày: Đảm bảo các nhiệm vụ kế toán hàng ngày như xử lý hóa đơn, giao dịch tài chính được thực hiện một cách chính xác và đúng thời hạn.
- Chuẩn bị báo cáo kế toán: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo kế toán hàng tháng, quý và năm, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
- Quản lý sổ sách kế toán: Đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu kế toán và các thông tin liên quan được bảo quản một cách cẩn thận và có trật tự.
- Hỗ trợ kiểm toán, kiểm tra thuế: Đảm bảo tất cả thông tin cần thiết và chuẩn bị tài liệu cung cấp cho quá trình kiểm toán, kiểm tra thuế.
- Thực hiện, nhập liệu chứng từ kế toán.
- Các công việc theo phân công của cấp trên.
Chi tiết một số công việc:
- Thực hiện 1 phần kế toán tổng hợp GIP
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, đối chiếu thanh toán
- Theo dõi xử lý Thuế TNCN của các HĐ nhân công thuê ngoài phát sinh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Green I-Park Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Green I-Park
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
