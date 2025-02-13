Tuyển Kế toán tổng hợp Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Green I-Park
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Green I-Park

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Green I-Park

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP

- 1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc tại: Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Trách nhiệm:
- Công việc hàng ngày: Đảm bảo các nhiệm vụ kế toán hàng ngày như xử lý hóa đơn, giao dịch tài chính được thực hiện một cách chính xác và đúng thời hạn.
- Chuẩn bị báo cáo kế toán: Hỗ trợ trong việc chuẩn bị báo cáo kế toán hàng tháng, quý và năm, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
- Quản lý sổ sách kế toán: Đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu kế toán và các thông tin liên quan được bảo quản một cách cẩn thận và có trật tự.
- Hỗ trợ kiểm toán, kiểm tra thuế: Đảm bảo tất cả thông tin cần thiết và chuẩn bị tài liệu cung cấp cho quá trình kiểm toán, kiểm tra thuế.
- Thực hiện, nhập liệu chứng từ kế toán.
- Các công việc theo phân công của cấp trên.
Chi tiết một số công việc:
- Thực hiện 1 phần kế toán tổng hợp GIP
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, đối chiếu thanh toán
- Theo dõi xử lý Thuế TNCN của các HĐ nhân công thuê ngoài phát sinh

Liên Hệ Công Ty

Green I-Park

Green I-Park

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

