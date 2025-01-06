Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG
- Thái Bình: CCN Tân Minh
- Tự Tân
- Vũ Thư, Vũ Thư, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định.
- Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.
- Phụ trách quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
- Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.
- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm.
- Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán và tài chính.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (MISA, FAST) và tin học văn phòng tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG
