Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Thái Bình: CCN Tân Minh - Tự Tân - Vũ Thư, Vũ Thư, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định.

- Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.

- Phụ trách quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm.

- Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán và tài chính.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (MISA, FAST) và tin học văn phòng tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

