Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 12 Triệu

1. Mô tả công việc:

- Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định.

- Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.

- Phụ trách quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.