Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli
- Thái Bình: Cụm CN Tân Minh, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
1. Mô tả công việc:
- Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định.
- Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế năm.
- Phụ trách quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
- Quản lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác.
- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, xây dựng.
- Am hiểu các quy định về thuế, luật kế toán và tài chính.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (MISA, FAST) và tin học văn phòng tốt.
Tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bảo Hưng - Omeli
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
