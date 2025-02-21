Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Zakado làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty từng tháng, quý, năm

- Báo cáo thu chi của từng SR:

- Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...

- Phân tích chi phí củaCông ty, bao gồm chi phí quản lý, chi phí bán hàng,... để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

- Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

- Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất