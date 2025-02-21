Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Zakado làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Zakado
- Thái Bình:
- Lô 3, Kho Cơ Khí Đoàn Kết, Đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty từng tháng, quý, năm
- Báo cáo thu chi của từng SR:
- Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...
- Phân tích chi phí củaCông ty, bao gồm chi phí quản lý, chi phí bán hàng,... để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
- Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
- Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, nhiệt tình trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Zakado Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Zakado
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
