Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

1. Theo dõi xử lý đơn hàng và thủ tục kho vận có liên quan;

2. Quản lý và theo dõi công nợ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu;

3. Quản lý hóa đơn GTGT, hồ sơ thuế…;

4. Hành chính: mua, quản lý và bảo trì vật dụng, thiết bị văn phòng;

5. Nhân sự: Quản lý HĐLD, BHXH, chấm công, ứng lương…

6. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Kinh nghiệm: Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;

Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kế toán;

Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;

Ngoại ngữ: Không bắt buộc;

Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Các công cụ phục vụ công việc kế toán, thuế khác…

Kỹ năng : Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Sắp xếp thời gian và công việc; Tư duy logic…

Thời gian làm việc: Toàn thời gian;

Giới tính: Nam và Nữ;

Đi thị trường/công tác: Không;

Yêu cầu khác:

Trung thực, nhanh nhẹn, tháo vác;

Chủ động, học hỏi, cầu tiến;

Biết cách sắp xếp công việc;

Chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng.

Thưởng: Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh;

Phụ cấp: Phụ cấp xăng xe 100.000 đồng/tháng;

Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);

BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;

Thiết bị làm việc: Được cung cấp đầy đủ để thực hiện công việc liên quan;

Đào tạo: Được hướng dẫn các công việc khi bắt đầu, các nghiệp vụ chuyên môn khác nếu có…

Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;

Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);

Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan

