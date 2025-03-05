Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ:
- 17 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Ho Chi Minh City, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Theo dõi xử lý đơn hàng và thủ tục kho vận có liên quan;
2. Quản lý và theo dõi công nợ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu;
3. Quản lý hóa đơn GTGT, hồ sơ thuế…;
4. Hành chính: mua, quản lý và bảo trì vật dụng, thiết bị văn phòng;
5. Nhân sự: Quản lý HĐLD, BHXH, chấm công, ứng lương…
6. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
Kinh nghiệm
Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kế toán;
Chuyên môn
Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;
Bằng cấp
Ngoại ngữ: Không bắt buộc;
Ngoại ngữ
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Các công cụ phục vụ công việc kế toán, thuế khác…
Tin học
Kỹ năng : Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Sắp xếp thời gian và công việc; Tư duy logic…
Kỹ năng
Thời gian làm việc: Toàn thời gian;
Thời gian làm việc
Giới tính: Nam và Nữ;
Giới tính
Đi thị trường/công tác: Không;
Đi thị trường/công tác
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
Trung thực, nhanh nhẹn, tháo vác;
Chủ động, học hỏi, cầu tiến;
Biết cách sắp xếp công việc;
Chịu được áp lực cao.
Kinh nghiệm
Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kế toán;
Chuyên môn
Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;
Bằng cấp
Ngoại ngữ: Không bắt buộc;
Ngoại ngữ
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Các công cụ phục vụ công việc kế toán, thuế khác…
Tin học
Kỹ năng : Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Sắp xếp thời gian và công việc; Tư duy logic…
Kỹ năng
Thời gian làm việc: Toàn thời gian;
Thời gian làm việc
Giới tính: Nam và Nữ;
Giới tính
Đi thị trường/công tác: Không;
Đi thị trường/công tác
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
Trung thực, nhanh nhẹn, tháo vác;
Chủ động, học hỏi, cầu tiến;
Biết cách sắp xếp công việc;
Chịu được áp lực cao.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng.
Lương cơ bản
Thưởng: Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh;
Thưởng
Phụ cấp: Phụ cấp xăng xe 100.000 đồng/tháng;
Phụ cấp
Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);
Thử việc
BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;
BHXH
Thiết bị làm việc: Được cung cấp đầy đủ để thực hiện công việc liên quan;
Thiết bị làm việc
Đào tạo: Được hướng dẫn các công việc khi bắt đầu, các nghiệp vụ chuyên môn khác nếu có…
Đào tạo
Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;
Môi trường làm việc
Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....
Du lịch/ Sự kiện
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);
Thời gian làm việc
Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;
Ngày phép/ Nghỉ lễ
Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.
Địa chỉ làm việc
Lương cơ bản
Thưởng: Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh;
Thưởng
Phụ cấp: Phụ cấp xăng xe 100.000 đồng/tháng;
Phụ cấp
Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);
Thử việc
BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;
BHXH
Thiết bị làm việc: Được cung cấp đầy đủ để thực hiện công việc liên quan;
Thiết bị làm việc
Đào tạo: Được hướng dẫn các công việc khi bắt đầu, các nghiệp vụ chuyên môn khác nếu có…
Đào tạo
Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;
Môi trường làm việc
Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....
Du lịch/ Sự kiện
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);
Thời gian làm việc
Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;
Ngày phép/ Nghỉ lễ
Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.
Địa chỉ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI