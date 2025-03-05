Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- 17 Đường Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Ho Chi Minh City, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Theo dõi xử lý đơn hàng và thủ tục kho vận có liên quan;
2. Quản lý và theo dõi công nợ, hóa đơn, chứng từ, sổ sách, số liệu;
3. Quản lý hóa đơn GTGT, hồ sơ thuế…;
4. Hành chính: mua, quản lý và bảo trì vật dụng, thiết bị văn phòng;
5. Nhân sự: Quản lý HĐLD, BHXH, chấm công, ứng lương…
6. Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương;
Chuyên môn: Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Kế toán;
Bằng cấp: Cao đẳng/ Đại Học;
Ngoại ngữ: Không bắt buộc;
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Các công cụ phục vụ công việc kế toán, thuế khác…
Kỹ năng : Giao tiếp – trình bày (lời nói và văn bản); Giải quyết vấn đề; Sắp xếp thời gian và công việc; Tư duy logic…
Thời gian làm việc: Toàn thời gian;
Giới tính: Nam và Nữ;
Đi thị trường/công tác: Không;
Yêu cầu khác:
Trung thực, nhanh nhẹn, tháo vác;
Chủ động, học hỏi, cầu tiến;
Biết cách sắp xếp công việc;
Chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng.
Thưởng: Thưởng năm, theo hiệu quả kinh doanh;
Phụ cấp: Phụ cấp xăng xe 100.000 đồng/tháng;
Thử việc: 02 tháng (full lương cơ bản);
BHXH: Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định pháp luật;
Thiết bị làm việc: Được cung cấp đầy đủ để thực hiện công việc liên quan;
Đào tạo: Được hướng dẫn các công việc khi bắt đầu, các nghiệp vụ chuyên môn khác nếu có…
Môi trường làm việc: Thân thiện; Năng động; Thoải mái;
Du lịch/ Sự kiện: Teambuilding, Year End Party, Noel, Sinh nhật....
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy (8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00);
Ngày phép/ Nghỉ lễ: 12 ngày phép/năm; Nghỉ lễ theo quy định nhà nước;
Địa chỉ làm việc: 17 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa. Quận Tân Phú.
Địa chỉ làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Mi Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Phú Thọ Hòa - Phường Phú Thọ Hoà - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

