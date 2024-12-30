Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 465 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xử lý chứng từ kế toán:

Thu thập, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán hàng ngày.

Đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định pháp luật cũng như chính sách công ty.

Quản lý sổ sách:

Ghi nhận các giao dịch kinh doanh vào phần mềm kế toán.

Đối chiếu và quản lý số dư tài khoản, sổ cái và sổ phụ.

Báo cáo tài chính & thuế:

Lập và tổng hợp các báo cáo tài chính (Báo cáo KQKD, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo dòng tiền).

Nộp các báo cáo thuế định kỳ (VAT, PIT, CIT) theo quy định.

Quản lý công nợ:

Theo dõi các khoản phải thu và phải trả, đảm bảo thu hồi và thanh toán đúng hạn.

Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ.

Quản lý dòng tiền:

Theo dõi dòng tiền ra vào và lập kế hoạch dự báo dòng tiền.

Đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm toán và quyết toán thuế:

Làm việc với kiểm toán viên và cơ quan thuế trong các kỳ kiểm toán và quyết toán.

Đảm bảo dữ liệu chính xác và tuân thủ quy định.

Cải tiến quy trình:

Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quy trình kế toán

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kiến thức: Am hiểu luật thuế, quy định tài chính và chuẩn mực kế toán.

Kỹ năng:

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast, SAP,...) và Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Kỹ năng phân tích, tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: up to 20M

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài và tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.