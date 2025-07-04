Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH POLLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH POLLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH POLLUX
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
CÔNG TY TNHH POLLUX

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH POLLUX

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiểng, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Theo dõi các khoản vay - cho vay, đối chiếu công nợ vay, ước tính lãi vay, làm hợp đồng vay, gia hạn phụ lục vay.
Quản lý thu- chi và đối chiếu công nợ
Hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn đầu vào (Chi phí thuê VP, chi phí dịch vụ...).
Giao dịch ngân hàng (lập lệnh thanh toán, thay đổi thông tin...).
Hạch toán trên phần mềm kế toán Misa, Fast...
Lập và kiểm tra các báo cáo thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (hàng quý, tháng).
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu.
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp (năm).
Tham gia làm việc, giải trình với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu.
Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn, nghiệp vụ.
In sổ sách, lưu trữ chứng từ và bảo quản theo quy định.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi dưới 30, giới tính nữ. Có thể đi làm trong tháng 7
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
Ưu tiên có bằng kế toán trưởng.
Có từ 3 – 4 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm kế toán tổng hợp và quản lý thu - chi
Tiếng Anh – trình độ đủ để trao đổi với nhân sự/đối tác cung cấp dịch vụ nước ngoài.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và phần mềm kế toán.
Trung thực, cẩn thận. có trách nhiệm, kỹ năng quản lý thời gian và sổ sách tốt

Tại CÔNG TY TNHH POLLUX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20.000.000-25.000.000 (Gross)
Thưởng lễ, tết, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POLLUX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH POLLUX

CÔNG TY TNHH POLLUX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 310, Lầu 03, Toà nhà Saigon Paragon, Số 03, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

