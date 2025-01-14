Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, Toà nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì công tác hạch toán kế toán, đối chiếu, khóa sổ và hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty tuân thủ các qui định kế toán tài chính hiện hành.
- Lập các báo cáo kê khai và hỗ trợ quyết toán thuế định kỳ và hàng năm cho Cơ quan quản lý thuế, làm việc và giải trình với Cơ quan thuế, báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý thuế phát sinh.
- Lập các báo cáo quản trị hoạt động theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty.
- Tham gia xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.
- Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của Công ty theo đúng quy định.
- Tham gia kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Công ty.
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên. Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.
- Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực Kế toán
- Kiến thức chuyên môn:
• Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế.
• Nắm vững các nguyên tắc và tiền lệ được áp dụng để giải quyết các vấn đề kế toán, thuế.
• Hiểu biết rõ các nguyên tắc về tổ chức, quản lý và có kiến thức vững về kinh tế, tài chính, ngân hàng.
• Chịu được áp lực công việc và có dự định gắn bó lâu dài.
- Phẩm chất cá nhân:
• Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
• Có đạo đức, tư cách tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao và có khả năng làm việc áp lực cao, biết nhẫn nại, khiêm tốn, hòa đồng.
• Cẩn thận, chỉnh chu, có tinh thần cầu tiến, cầu toàn trong công việc.
• Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu, và sáng thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của Nhà nước.
- Thu nhập cao: Lương xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến. Các khoản thưởng tháng 13, thưởng Quý, thưởng vào các dịp Lễ, Tết...
- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
- Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh.
- Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.
- Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm
- Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình.
- Và nhiều đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, T.P Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

