Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế, lập báo cáo.

Thực hiện soạn thảo công văn, hợp đồng, chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo công trình.

Theo dõi công nợ, báo cáo công nợ lên GĐ.

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ...)

Hạch toán và lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành tài chính kế toán trở lên. Ưu tiên khoa kế toán, học viện tài chính hoặc đại học thương mại.

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc.

Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp và đã làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực.

Xét tăng lương mỗi năm.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

Làm trên 1 năm được hưởng lương tháng 13, mỗi tháng 1 ngày phép

Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, cưới xin đều được hỗ trợ.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động như du lịch, teambuilding hàng năm.

Được làm việc với các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, các cộng sự yêu nghề và năng động;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến bản thân.

