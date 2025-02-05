Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT5, Chung cư Sudico, KĐT Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 25-35

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư xây dựng hoặc đơn vị xây dựng cơ bản.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế tại các Công ty về Xây dựng

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán

Hiểu biết về pháp luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm trong các Doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán đặc biệt liên quan đến phát sinh hoạt động đầu tư, bán hàng, xây dựng cơ bản của dự án"

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thân

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15.000.000 – 20.000.000

Phụ cấp tăng ca: 30.000đ/ ngày công

Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Thưởng Lễ, tết, hưởng chế độ sinh nhật, hiếu hỉ...

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh

