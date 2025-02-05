Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa CT5, Chung cư Sudico, KĐT Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi từ 25-35
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư xây dựng hoặc đơn vị xây dựng cơ bản.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế tại các Công ty về Xây dựng
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán
Hiểu biết về pháp luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm trong các Doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán đặc biệt liên quan đến phát sinh hoạt động đầu tư, bán hàng, xây dựng cơ bản của dự án"
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thân
Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 15.000.000 – 20.000.000
Phụ cấp tăng ca: 30.000đ/ ngày công
Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Thưởng Lễ, tết, hưởng chế độ sinh nhật, hiếu hỉ...
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
