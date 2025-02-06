Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 3, Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành, Q. Đống Đa Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Kiểm tra hạch toán chi phí
Theo dõi, kiểm soát công nợ
Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính.
Không yêu cầu có kinh nghiệm, nếu chưa có sẽ được đào tạo (tuy nhiên có kinh nghiệm sẽ là lợi thế).
Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Tại Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tháng: 08 - 12 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông
