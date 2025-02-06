Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành, Q. Đống Đa Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra hạch toán chi phí

Theo dõi, kiểm soát công nợ

Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Không yêu cầu có kinh nghiệm, nếu chưa có sẽ được đào tạo (tuy nhiên có kinh nghiệm sẽ là lợi thế).

Có khả năng tổ chức và kiểm soát công việc.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tháng: 08 - 12 triệu

Mức lương tháng

Lương tháng 13 + thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật quy định của Công ty: Bảo hiểm xã hội, y tế..

Các chế độ phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà cho các dịp lễ, tết, sinh nhật …

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Được đào tạo về chuyên môn và các kỹ năng khác phục vụ công việc…

Thời hạn nộp hồ sơ: từ 06/02/2025 đến 06/03/2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CôngNghệ Liên kết Truyền Thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin